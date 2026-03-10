В Пионерском нашли инвестора для комплексного развития территории

Согласно проекту договора, перечень расположенных на территории жилых строений, сооружений, объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих реконструкции и строительству в рамках реализации договора, и их отдельные характеристики будут определены в течение 12 месяцев с момента предоставления в аренду застройщику земельных участков. Максимальное количество этажей — семь. В многоквартирных домах выборочно планируют разместить нежилые помещения. Договор заключается сроком на восемь лет.