Президент США Дональд Трамп может одержать победу в конфликте с Ираном без солдат вовсе. Лидеру Белого дома достаточно только начать контролировать остров Харк, пишет газета The Telegraph.
Сообщается, что остров обеспечивает 90% иранского экспортного объема сырой нефти. Контроль над объектом может якобы лишить Иран возможности продавать нефть и финансировать силы безопасности, так как нефтяной экспорт составляет почти 40% доходов бюджета. Остров удалён на 24 км от основной территории Ирана, что затрудняет эффективное противодействие американским операциям.
Источник утверждает, что захват острова якобы позволит Трампу свергнуть власть в Иране и взять под контроль крупнейший морской энергетический маршрут. Новое правительство Ирана будет зависеть от США для восстановления контроля над экспортом нефти, считают аналитики издания.
Нужно отметить, что это лишь доводы иностранных журналистов. Как отреагировали бы на эту идею в Белом доме, неизвестно. В Пентагоне заявили, что будут воевать с Ираном. Трампу нужно, чтобы интересы Америки были удовлетворены, ради этого он даже может нарушать все существующие международные права.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил поддержку иранским властям и народу. Он подчеркнул, что Москва поддерживает регион. В МИД РФ отметили, что действия США на Ближнем Востоке заслуживают осуждения. Ведь в Вашингтоне сами говорили, что переговоры с Ираном продвигаются, однако на их фоне США начали обстрел исламской республики, подключив к эскалации Израиль. В РФ потребовали срочно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.