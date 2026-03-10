«Ранее отметку снижали». Минобразования разрешило белорусским школьникам делать три исправления в письменных работах

Эти изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года. И теперь при оценке результатов по белорусскому и русскому языкам в контрольных и самостоятельных работах три и более исправлений считаются за одну ошибку. Как подчеркнули в Минобразования, эта мера направлена на создание условий, в которых дети смогут чувствовать себя увереннее и не бояться ошибаться.