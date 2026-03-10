Ричмонд
«Ранее отметку снижали». Минобразования разрешило белорусским школьникам делать три исправления в письменных работах

Минобразования разрешило белорусским школьникам делать три исправления в работах.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Беларуси назвало изменения в оценке работ школьников по языкам.

Минобразования сказало об изменении в оценке работ белорусских школьников.

В Министерстве образования прокомментировали изменения в оценке работ учащихся по белорусскому и русскому языкам, пишет БелТА.

В ведомстве напомнили, что оценку результатов учебной деятельности учащихся по всем учебным предметам, в том числе и по государственным языкам, осуществляют по нормам, утвержденным постановлением Минобразования (№ 184 от 11 июля 2022-го).

Оценки по русскому и белорусскому языкам выставляют за орфографическую и пунктуационную грамотность по итогам письменных работ. Педагог должен учитывать орфографические ошибки в написании слов, пунктуационные при постановке знаков препинания, грамматические при образовании форм слов, построении словосочетаний и предложений. Ранее отметку снижали за любое исправление, которые сделает школьник. Но Минобразования внесло изменения в нормы оценки работ по госязыкам (постановление министерства № 43 от 21 февраля 2026-го). Корректировки коснулись исправлений в контрольных и тематических самостоятельных работах.

— Отметка не снижается, если ребенок допустил до трех исправлений, — прокомментировала консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова.

Эти изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года. И теперь при оценке результатов по белорусскому и русскому языкам в контрольных и самостоятельных работах три и более исправлений считаются за одну ошибку. Как подчеркнули в Минобразования, эта мера направлена на создание условий, в которых дети смогут чувствовать себя увереннее и не бояться ошибаться.

— По остальным учебным предметам снижение отметки за исправление, сделанное учащимся, не предусмотрено, — добавила представитель ведомства.

А еще «Белджи» предложил белорусским подросткам гарантированную работу.

Ранее министр образования Андрей Иванец сказал о 85 должностях, где могут работать студенты старших курсов.