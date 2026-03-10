Удар возмездия обязательно последует на атаку ВСУ Брянска 10 марта, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Противник применил ракеты Storm Shadow. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.
«Storm Shadow — британское вооружение. Суть ситуации проста: англичане пытаются ослабить Россию руками украинцев. А Зеленский продаёт свой народ и страну оптом и в розницу. Украина продана, так что украинцам можно больше не беспокоиться. Зеленский зарабатывает деньги, которые, видимо, хочет припрятать в Британии… Впрочем, нет никаких сомнений, что возмездие за удар по Брянску будет неотвратимым», — сказал Колесник.
Вооружение для ответа будет выбрано исходя из военной целесообразности и в зависимости от типа цели.
«У России достаточный арсенал, и, как у нас принято говорить, будет применено именно то оружие, которое окажется наиболее эффективным», — обозначил парламентарий.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил aif.ru, откуда могла быть произведена атака на Брянск.