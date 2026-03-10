«Storm Shadow — британское вооружение. Суть ситуации проста: англичане пытаются ослабить Россию руками украинцев. А Зеленский продаёт свой народ и страну оптом и в розницу. Украина продана, так что украинцам можно больше не беспокоиться. Зеленский зарабатывает деньги, которые, видимо, хочет припрятать в Британии… Впрочем, нет никаких сомнений, что возмездие за удар по Брянску будет неотвратимым», — сказал Колесник.