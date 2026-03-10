Ричмонд
СВО
Минздрав Ростовской области передал в зону СВО 11 автомобилей скорой помощи

11 машин направил донской минздрав на нужды СВО.

Источник: Комсомольская правда

На нужды СВО от министерства здравоохранения Ростовской области поступили 11 автомобилей. Транспорт уже прошел всю необходимую подготовку и используется для выполнения задач, сообщили донские власти.

— Обеспечение медицинской помощи населению остается нашим главным приоритетом. Передача транспорта организована так, что не влияет на доступность, качество и своевременность оказания медицинской помощи жителям региона, — подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

Глава донского минздрава также поблагодарил медработников, сопровождавших подготовку техники, и всех, кто помогает военнослужащим.

Поддержка специальной военной операции стала неотъемлемой частью работы всего медицинского сообщества. В ближайших планах ведомства — передать бойцам еще 16 автомобилей.

