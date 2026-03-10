Журова восхитилась силой духа российских паралимпийцев, взявших золото

Мы в Паралимпийских играх вообще достаточно хорошо выступали, а в зимних — особенно. Так сложилось, у нас есть база для тренировок и возможности. Тренеры, например Ирина Громова, которая подхватила ребят и вселила в их ноги надежду. Она одна из первых тренеров, кто начал работать с паралимпийцами, у неё было столько побед и чемпионов.