Журова восхитилась силой духа российских паралимпийцев, взявших золото

Мы в Паралимпийских играх вообще достаточно хорошо выступали, а в зимних — особенно. Так сложилось, у нас есть база для тренировок и возможности. Тренеры, например Ирина Громова, которая подхватила ребят и вселила в их ноги надежду. Она одна из первых тренеров, кто начал работать с паралимпийцами, у неё было столько побед и чемпионов.
Светлана Журова.
Депутат Государственной думы.
Особые слова Журова посвятила самим спортсменам, которые прошли через тяжёлые испытания. Их выгоняли из Олимпийской деревни, годами не признавали, но они продолжали тренироваться в трёх странах и удержали высочайший уровень.
«Они переживают все эти годы, что их не признают. Продолжают тренироваться в трёх странах, удержали высокий уровень. Это большое достижение тренера со своими спортсменами, поэтому могу только поздравить. Это невероятная сила воли, духа. Они демонстрируют это в категории спортсменов, которые восхищают невероятными судьбами», — отметила она.
Депутат Журова добавила, что это реальные человеческие истории, трагические, которые в то же время превратились в результат нахождения себя на новом поприще, в том числе в спортивном.
Это такой пример для подражания о невероятной воле и силе духа. Поэтому каждая медаль — это сейчас надежда и олимпийцам, что они вернутся с флагом и гимном на следующие соревнования и весь мир увидит, что отменить силу духа нельзя, так же как нельзя отменить и Россию.
Напомним, горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде в Италии. А лыжница Анастасия Багиян завоевала второе золото, победив в спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Она преодолела дистанцию за три минуты 16,1 секунды в паре со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным.
