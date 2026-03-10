«В числе первых в России»: в Уфе запустили производство сухой плазмы крови

В Уфе Республиканская станция переливания крови одной из первых в стране освоила производство лиофилизированной (сухой) плазмы. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Препарат получают из свежезамороженной плазмы путем специальной обработки. Он сохраняет все ключевые свойства: факторы свертываемости и белки, необходимые для восполнения объема крови после травм и кровопотерь.
Главное назначение сухой плазмы — экстренная помощь еще до госпитализации: остановка кровотечений в условиях массовых происшествий, техногенных аварий или природных катастроф.
В 2026 году служба крови планирует выпустить около 3500 доз препарата. Это, по словам Рахматуллина, повысит готовность больниц к приему большого числа пострадавших и поможет спасать жизни.
