«В числе первых в России»: в Уфе запустили производство сухой плазмы крови

Уфа одной из первых в России начала производить сухую плазму крови.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе Республиканская станция переливания крови одной из первых в стране освоила производство лиофилизированной (сухой) плазмы. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Препарат получают из свежезамороженной плазмы путем специальной обработки. Он сохраняет все ключевые свойства: факторы свертываемости и белки, необходимые для восполнения объема крови после травм и кровопотерь.

Главное назначение сухой плазмы — экстренная помощь еще до госпитализации: остановка кровотечений в условиях массовых происшествий, техногенных аварий или природных катастроф.

В 2026 году служба крови планирует выпустить около 3500 доз препарата. Это, по словам Рахматуллина, повысит готовность больниц к приему большого числа пострадавших и поможет спасать жизни.

