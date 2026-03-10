Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на Яндексе

Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении искового заявления автодилера из Краснодара о защите деловой репутации и взыскании убытков к жителю региона. В организации посчитали, что мнение гражданина о компании нанесло ей репутационный ущерб, однако суд не разделил позицию компании.
Как рассказали в пресс-службе арбитража, эта история началась в 2022 году, когда житель Быковского района купил в Казахстане мотоцикл BMW S1000RR этого же года выпуска за 2,7 миллиона рублей и ввез самостоятельно на территорию России.
В процессе эксплуатации в двигателе мотоцикла был выявлен дефект. Для его устранения мужчина обратился к дилеру ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и его представителю на территории России ООО «АвтоТрейд-Краснодар» для гарантийного ремонта транспортного средства. Однако в этом жителю Волгоградской области было отказано по причине того, что мотоцикл не был ввезен на территорию РФ импортером ООО «БМВ Русланд Трейдинг».
17 августа 2025 года мужчина на ресурсе Яндекс. Отзывы оставил комментарий об ООО «АвтоТрейд-Краснодар» следующего содержания: «Внимательно читайте документы, за свои действия и слова не отвечают. Гарантии нет, хотя говорят, что официальные дилеры». В ООО «АвтоТрейд-Краснодар» посчитали, что такой отзыв носит порочащий характер для деловой репутации фирмы.
Организация обратилась в суд. Но в декабре прошлого года в удовлетворении исковых требований автодилеру было отказано.
Суд указал, что смысловая нагрузка опубликованной ответчиком информации не позволяет признать ее утверждениями, а является оценочным суждением. В свою очередь, суждение — это реализация ответчиком конституционного права на свободу слова. При этом доказательств того, что опубликованной информацией опорочена деловая репутация истца, не представлено.
В компании не согласились с решением арбитражного суда Волгоградской области и обжаловали его. Апелляционный суд пришел к выводу, что оснований для отмены решения нет. Вышестоящая инстанция указала, что информация, содержащаяся в указанных истцом комментариях, является субъективным мнением автора. Также было принято во внимание, что истец не предоставил доказательств возникновения у него негативных последствий после отзыва байкера.