Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на Яндексе

В процессе эксплуатации в двигателе мотоцикла был выявлен дефект. Для его устранения мужчина обратился к дилеру ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и его представителю на территории России ООО «АвтоТрейд-Краснодар» для гарантийного ремонта транспортного средства. Однако в этом жителю Волгоградской области было отказано по причине того, что мотоцикл не был ввезен на территорию РФ импортером ООО «БМВ Русланд Трейдинг».