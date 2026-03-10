Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама пропавшей в Звенигороде школьницы сутками дежурит у реки

Жительница Звенигорода рассказала, что мать пропавшей в городе девочки отказалась от работы и личных дел.

Источник: Аргументы и факты

Уже несколько дней идут поиски пропавших в Звенигороде троих детей. След школьников — 13-летней Алины и 12-летних Богдан и Ивана — пропал возле местного пляжа на берегу Москвы-реки. Именно на эту часть города указывают найденные следы.

У спасательного штаба на побережье горожане заметили маму Алины. Об этом aif.ru сообщили очевидцы. По их словам, мама пропавшей девочки с самого начала поисков дежурит в штабе. Пытается помочь спасателям, волонтёрам и до последнего верит в чудо.

«В такой ситуации очень жалко родителей. Сложно представить, что они сейчас испытывают. У штаба всегда сидит мама девочки. Она отказалась от работы, личных дел. Сутками дежурит у реки. Только этой ночью, около 00:00, её отвезли домой. Из всей семьи она пока лучше всех держится. Очень верит в то, что их найдут живыми», — рассказала aif.ru местная жительница. Мама Алины почти не покидает своего «поста ожидания».

Напомним, что трое школьников пропали 7 марта. Днём дети ушли гулять и домой не вернулись домой. Как смогли установить правоохранители и волонтеры, друзья могли быть на пляже. На это указывают камеры видеонаблюдения, сигналы с телефона, найденный шарф, который опознали родители одного из детей, и следы от детских пальцев на льдине.

Поиски продолжаются. Общая протяженность треков поиска уже достигла 600 километров. Детей ищут на земле, воде и с воздуха. На месте работают водолазы, которые исследуют дно и расщелины во льду.