Мама пропавшей в Звенигороде школьницы сутками дежурит у реки

«В такой ситуации очень жалко родителей. Сложно представить, что они сейчас испытывают. У штаба всегда сидит мама девочки. Она отказалась от работы, личных дел. Сутками дежурит у реки. Только этой ночью, около 00:00, её отвезли домой. Из всей семьи она пока лучше всех держится. Очень верит в то, что их найдут живыми», — рассказала aif.ru местная жительница. Мама Алины почти не покидает своего «поста ожидания».