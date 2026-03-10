Ричмонд
Apple планирует зарегистрировать в России новый товарный знак

Американская компания Apple подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака «Connect to Apple Watch». Документ был направлен в ведомство 5 марта 2026 года. Об этом сообщило ТАСС.

Согласно материалам заявки, Apple планирует охватить широкий спектр категорий товаров, включая электронику и оборудование для активного образа жизни. Товарный знак планируют зарегистрировать по трем классам, куда входят компьютеры, телефоны, смарт-часы, электронные книги, игрушки, игры, тренажеры и оборудование для фитнеса, говорится в материале.

10 февраля прекратившая свою деятельность в России McDonald’s зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Соответствующий товарный знак может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.

14 января американская корпорация Intel, которая приостановила свою деятельность в России, также зарегистрировала товарный знак в стране. Компания подала заявку в ведомство в ноябре 2025 года, и Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года.