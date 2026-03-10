Танкеры пошли через Ормузский пролив: но есть нюанс

Грузовые суда, которые стояли заблокированными в Персидском заливе, начали проходить через Ормузский пролив и останавливаться на рейд в Оманском заливе. Об этом стало известно из данных онлайн-сервисов по отслеживанию передвижения судов.
В период с 12:00 до 20:00 мск через Ормузский пролив в сторону Оманского залива прошли минимум три танкера и сухогруза под флагами Маршалловых островов, Китая и Мадагаскара. Однако, в обратную сторону движения судов не происходило. У брегов оманского Сухара на рейде собралось около 100 грузовых судов.
Ранее КСИР заявил, что иранские военные позволят проходить через Ормузский пролив некоторым судам. Разрешение выдадут странам, выдворившим послов США и Израиля.
