Врач Силин объяснил, можно ли заразиться сифилисом через одежду

Врач пояснил, что, несмотря на статистический рост числа случаев сифилиса, подавляющее большинство заражений происходит половым путем. Бытовой путь передачи через общие предметы обихода встречается крайне редко, так как требует очень тесного и длительного контакта с человеком, имеющим открытые проявления болезни. Возбудитель инфекции, бледная трепонема, практически мгновенно погибает вне человеческого тела и не выживает на сухих поверхностях, включая одежду.