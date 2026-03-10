Врач Силин объяснил, можно ли заразиться сифилисом через одежду

Страх заразиться сифилисом при примерке одежды с маркетплейсов является совершенно беспочвенным. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.
Врач пояснил, что, несмотря на статистический рост числа случаев сифилиса, подавляющее большинство заражений происходит половым путем. Бытовой путь передачи через общие предметы обихода встречается крайне редко, так как требует очень тесного и длительного контакта с человеком, имеющим открытые проявления болезни. Возбудитель инфекции, бледная трепонема, практически мгновенно погибает вне человеческого тела и не выживает на сухих поверхностях, включая одежду.
Поскольку главный путь передачи инфекции — половой, профилактика в первую очередь заключается в безопасном половом поведении. Специалист рекомендует использовать барьерные методы контрацепции, иметь одного проверенного партнера и регулярно проходить обследования на инфекции, передаваемые половым путем.
Силин отметил, что современная медицина располагает эффективными схемами терапии на основе антибиотиков, и проблема устойчивости возбудителя к лечению сегодня не является критической. Для полного выздоровления необходимо своевременно обратиться к врачу и строго соблюдать назначенный курс лечения, заключил он.
Ранее врач Вера Сережина предупредила о риске заразиться инфекцией при примерке одежды.