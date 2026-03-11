В одной из школ Екатеринбурга хотят установить камеры в туалетах

В Екатеринбурге родители учеников школы № 79 пожаловались на то, что в туалетах планируют установить камеры. Так намерены бороться с юными курильщиками. Об этом сообщает телеканал ОТВ.
— В начале учебного года администрация школы № 79 предложила родителям поставить камеры в туалетах. Якобы для предотвращения курения и вандализма. Но родители высказались резко против. Обещали, что камеры будут смотреть только на умывальники. Но над умывальниками висит зеркало, в котором отражается весь туалет. Недавно на собрании опять подняли вопрос об установке камер, — обратились горожане.
На вопрос екатеринбуржцев ответила замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она отметила, что установка камер в туалетах — незаконна. Вопросом займутся чиновники городской мэрии.
— Это запрещено Конституцией РФ. Есть приказ Минпросвещения, который четко прописывает места, где камеры могут быть установлены. Это общественные пространства, это закрытый перечень, его расширять нельзя, — говорит Татьяна Савинова.
Также она добавила, что школа должна быть местом уважения к личности. И никак не быть пространством для слежки за юными уральцами.