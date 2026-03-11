В одной из школ Екатеринбурга хотят установить камеры в туалетах

— В начале учебного года администрация школы № 79 предложила родителям поставить камеры в туалетах. Якобы для предотвращения курения и вандализма. Но родители высказались резко против. Обещали, что камеры будут смотреть только на умывальники. Но над умывальниками висит зеркало, в котором отражается весь туалет. Недавно на собрании опять подняли вопрос об установке камер, — обратились горожане.