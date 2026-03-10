В Ростовской области пожарные проводят плановые выжигания сухой травы

Выжигания проводятся под строгим контролем во всех муниципалитетах Ростовской области. Только за прошедшую неделю выполнили 147 выжиганий в 24 территориях Дона. Всего контролируемый огонь прошел 74 га. Сегодня, 10 марта, должны были провести 36 выжиганий.