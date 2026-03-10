Ричмонд
В Ростовской области пожарные проводят плановые выжигания сухой травы

Контролируемый огонь уже прошел 74 га: жителей Дона предупредили о выжиганиях травы.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о плановых выжиганиях сухой растительности. Информацию опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как пояснили в экстренном ведомстве, подобные работы необходимы при подготовке к пожароопасному сезону 2026 года. Контролируемые палы помогают защитить регион от стихийных природных и ландшафтных пожаров.

Выжигания проводятся под строгим контролем во всех муниципалитетах Ростовской области. Только за прошедшую неделю выполнили 147 выжиганий в 24 территориях Дона. Всего контролируемый огонь прошел 74 га. Сегодня, 10 марта, должны были провести 36 выжиганий.

