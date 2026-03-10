Ракетной атакой на Брянск киевский режим и Великобритания пытаются сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Противник применил Storm Shadow. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Парламентарий обратил внимание, что удар был произведен на важном этапе переговорного процесса.
«Storm Shadow — британское вооружение. И оно было применено как раз на финише переговоров с Трампом. Как обычно, британцы и киевский режим пытаются развалить всю историю», — отметил Колесник.
Ранее Колесник заявил, что удар возмездия обязательно последует на атаку ВСУ Брянска 10 марта.
Напомним, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил aif.ru, откуда мог быть произведен удар по Брянску.