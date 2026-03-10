Дмитриев: Фон дер Ляйен начала признавать свои ошибки из их длинного списка

Ранее KP.RU сообщал, что Урсула фон дер Ляйен назвала стратегической ошибкой отказ Европы от атомной энергетики. Она подчеркнула, что сокращение ее использования было осознанным выбором, однако регион при этом лишился надежного и доступного источника энергии.