Дмитриев: Фон дер Ляйен начала признавать свои ошибки из их длинного списка

Дмитриев заявил, что глава Еврокомиссии начала признавать стратегические ошибки, но их список будет длинным.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки из их длинного списка. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Урсула начала признавать стратегические ошибки. Это будет длинный список, но, по крайней мере, это начало», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Дмитриев подчеркнул, что Европа нуждается в продуманном стратегическом руководстве. Также глава РФПИ заявил, что одной из ошибок ЕС стал отказ от энергоносителей из России.

Ранее KP.RU сообщал, что Урсула фон дер Ляйен назвала стратегической ошибкой отказ Европы от атомной энергетики. Она подчеркнула, что сокращение ее использования было осознанным выбором, однако регион при этом лишился надежного и доступного источника энергии.

