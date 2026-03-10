Нарушение условий содержания заключенных нашла проверка в Ленинске

Деятельность нескольких учреждений пенитенциарной системы и условия содержания заключенных в Ленинске проверили прокурор региона Денис Костенко и Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков, сообщает пресс-служба прокуратура Волгоградской области.
С ведомственной проверкой они посетили СИЗО № 5, колонию № 28, где содержатся женщины, а также исправительный центр, действующий при колонии. При этом были обнаружены нарушения в содержании заключенных, а также в обеспечении их материально-бытовыми вещами.
Итоги посещения проверяющие обсудили с руководителями учреждений и органов УИС,
