Нарушение условий содержания заключенных нашла проверка в Ленинске

Сразу несколько учреждений пенитенциарной системы для женщин осмотрели прокурор региона и уполномоченный по правам человека.

Деятельность нескольких учреждений пенитенциарной системы и условия содержания заключенных в Ленинске проверили прокурор региона Денис Костенко и Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков, сообщает пресс-служба прокуратура Волгоградской области.

С ведомственной проверкой они посетили СИЗО № 5, колонию № 28, где содержатся женщины, а также исправительный центр, действующий при колонии. При этом были обнаружены нарушения в содержании заключенных, а также в обеспечении их материально-бытовыми вещами.

Итоги посещения проверяющие обсудили с руководителями учреждений и органов УИС,

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал как в регионе начали использовать новый метод работы с заключенными — пробацию.