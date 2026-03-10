Профессор Азнаурян раскрыл, чем опасно весеннее солнце для здоровья глаз

По словам специалиста, весна является самым коварным временем для зрения из-за резкой смены освещения. После зимы с дефицитом света глаза становятся особенно чувствительны к ультрафиолету и синему спектру, доля которых в весенних лучах резко возрастает. Ситуацию усугубляет прозрачная атмосфера (отсутствие пыли и смога) и способность оставшегося снега отражать до 80 процентов ультрафиолета. Таким образом, глаза получают двойную нагрузку, сравнимую с пребыванием в горах или на тропическом пляже. Всего час без защиты на ярком снегу может привести к фотокератиту — ожогу роговицы с покраснением, резью и светобоязнью.