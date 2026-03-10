Профессор Азнаурян раскрыл, чем опасно весеннее солнце для здоровья глаз

Март представляет для глаз гораздо большую опасность, чем летний июль. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.
По словам специалиста, весна является самым коварным временем для зрения из-за резкой смены освещения. После зимы с дефицитом света глаза становятся особенно чувствительны к ультрафиолету и синему спектру, доля которых в весенних лучах резко возрастает. Ситуацию усугубляет прозрачная атмосфера (отсутствие пыли и смога) и способность оставшегося снега отражать до 80 процентов ультрафиолета. Таким образом, глаза получают двойную нагрузку, сравнимую с пребыванием в горах или на тропическом пляже. Всего час без защиты на ярком снегу может привести к фотокератиту — ожогу роговицы с покраснением, резью и светобоязнью.
Азнаурян подчеркнул, что под удар попадают все возрастные группы, но риски для каждой свои. У детей хрусталик гораздо прозрачнее взрослого и пропускает на треть больше ультрафиолета. Это грозит ожогами, ранним помутнением хрусталика и даже провокацией близорукости. Для взрослых ультрафиолет опасен накопительным эффектом, годами разрушая структуры глаза. Это может спровоцировать синдром сухого глаза, нарастание ткани на роговицу, стать главной причиной катаракты и макулодистрофии. У людей старшего возраста весеннее солнце часто становится спусковым крючком для обострения глаукомы и диабетических изменений на глазном дне.
Офтальмолог дал рекомендации по защите зрения весной. Необходимо носить очки с UV-фильтром и маркировкой UV400, которые блокируют 100 процентов опасного излучения. Обычные темные очки без фильтра могут навредить. Следует использовать головные уборы и по возможности находиться в помещении в период наибольшей солнечной активности с 11 до 16 часов. Также важно правильно увлажнять глаза и регулярно проходить диагностику, заключил врач.
