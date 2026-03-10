Ковальчук: российская наука стала самой «молодой» в мире

Ковальчук отметил, что Десятилетие науки и технологий в России уже дало результаты. «Какое-то количество времени назад нам объясняли, что у нас нет науки. У нас наука есть, она всегда была одной из лучших в мире, и сегодня таковой является. Она восстановилась во многих направлениях, заняла приоритетные места во многих направлениях. Залогом этого является молодежь. Десятилетие науки нацелено на повышение интереса к науке в обществе, в первую очередь у молодежи. Результаты уже есть», — подчеркнул Ковальчук.