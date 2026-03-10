Ковальчук: российская наука стала самой «молодой» в мире

СТАВРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Десятилетие науки и технологий в России привлекло молодежь в сферу исследований. Наука в стране является самой «молодой» в мире, сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Десятилетие науки, объявленное президентом, это очень важная вещь. Ключевым моментом является Конгресс молодых ученых в Сириусе, последний раз там было 6 тыс. человек. Это говорит о том, насколько велик интерес к науке среди молодежи в стране. У нас сегодня самая молодая наука в мире, это абсолютный факт», — сказал он журналистам во время рабочей поездки в Ставрополь.
Ковальчук отметил, что Десятилетие науки и технологий в России уже дало результаты. «Какое-то количество времени назад нам объясняли, что у нас нет науки. У нас наука есть, она всегда была одной из лучших в мире, и сегодня таковой является. Она восстановилась во многих направлениях, заняла приоритетные места во многих направлениях. Залогом этого является молодежь. Десятилетие науки нацелено на повышение интереса к науке в обществе, в первую очередь у молодежи. Результаты уже есть», — подчеркнул Ковальчук.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2022−2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Цель — усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Одной из задач является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.