Россиянам назвали смертельный уровень алкоголя в крови

Шуров пояснил, что при дозировке в 4,5 промилле обычный человек, скорее всего, впал бы в кому. Однако задержанный мужчина не только находился в сознании, но и управлял автомобилем, что говорит о его «тренированности» и длительном злоупотреблении спиртным.