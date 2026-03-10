Россиянам назвали смертельный уровень алкоголя в крови

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал «Газете.Ru», что смертельная концентрация чистого спирта в крови для обычного взрослого человека составляет около 5 промилле. По словам специалиста, у людей, страдающих хроническим алкоголизмом, этот порог может быть значительно выше из-за привыкания организма.
Поводом для обсуждения стал недавний инцидент в Иркутске, где сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с крайне высоким содержанием алкоголя. Как сообщает 360.ru, прибор показал 4,5 миллиграмма паров спирта на литр выдыхаемого воздуха, что почти в 28 раз превышает максимально допустимую норму.
Шуров пояснил, что при дозировке в 4,5 промилле обычный человек, скорее всего, впал бы в кому. Однако задержанный мужчина не только находился в сознании, но и управлял автомобилем, что говорит о его «тренированности» и длительном злоупотреблении спиртным.
Авария произошла на улице Ширямова, где водитель иномарки проигнорировал дорожный знак и столкнулся со встречным автомобилем под управлением женщины. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, а виновник происшествия бросил свою машину и попытался скрыться с места аварии.