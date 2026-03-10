Военный эксперт Артамонов рассказал, что станет переломным моментом в СВО

Переход российских войск на другую сторону Днепра изменит ход специальной военной операции на Украине и позволит оперативно отреагировать на угрозу расширения Североатлантического альянса. Такое мнение во вторник, 10 марта, выразил военный эксперт и доктор социологических наук Александр Артамонов.
По его словам, Россия видит опасность организации второго театра военных действий на юге от России, несмотря на «все противоречивые заявления» администрации США. Специалист отметил, что Москва должна готовиться к распространению нестабильности до южных пределов СНГ.
— Нужно быстро провести некие наступательные операции, которые переломят окончательно ход специальной военной операции. На сегодня, на мой взгляд, пока мы не вышли на ту сторону Днепра, перелома не наступило, — подчеркнул эксперт в беседе с News.ru.
25 февраля в Сети появились сообщения о том, что украинские подразделения начали оставлять занимаемые позиции на правом берегу Днепра и постепенно отходят из поселка Антоновка в Херсонской области. При этом Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию.