Топ-10 смартфонов в 2026 назвали эксперты: три лидера от Apple и Samsung

Издание Tom s Guide опубликовало рейтинг десяти лучших смартфонов на начало 2026 года, распределив места между устройствами на базе iOS и Android.
Лидером списка стал флагман iPhone 17 Pro Max от компании Apple, который эксперты назвали наиболее сбалансированным топовым устройством на рынке. Модель получила высокую оценку за большой яркий экран, великолепную камеру, рекордную для линейки автономность и мощный процессор, а также была признана лучшей в отрасли для съемки видео.
Вторую строчку занял Samsung Galaxy S25 Ultra, ставший главной альтернативой для пользователей Android. Его выделили за потрясающую камеру с лучшим зумом и множество полезных функций на основе искусственного интеллекта.
Замкнул тройку лидеров Google Pixel 9a, который назвали самым удачным Android-смартфоном по соотношению цены и качества благодаря хорошей камере и продвинутым ИИ-фишкам.
Далее в рейтинге расположился Google Pixel 10 Pro с лучшими функциями искусственного интеллекта, за ним следует iPhone 17 как лучший вариант на iOS по доступной цене. Шестое место досталось OnePlus 15, отмеченному как наиболее интересный флагман по балансу цены и производительности. Седьмую позицию занял Nothing Phone 3a Pro, получивший приз за самый необычный дизайн.
Восьмым в списке стал обычный Google Pixel 10 для тех, кому не нужны возможности Pro-версии. Девятое место отдано Samsung Galaxy Z Flip7, признанному лучшим складным смартфоном. Замыкает десятку iPhone Air, который эксперты наградили призом за дизайн.
Всего в итоговый список вошли три смартфона Apple и три устройства под управлением операционной системы Android, остальные места распределились между другими производителями.
Ранее волгоградцам перечислили лучшие смартфоны ушебшего года.