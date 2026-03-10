Топ-10 смартфонов в 2026 назвали эксперты: три лидера от Apple и Samsung

Лидером списка стал флагман iPhone 17 Pro Max от компании Apple, который эксперты назвали наиболее сбалансированным топовым устройством на рынке. Модель получила высокую оценку за большой яркий экран, великолепную камеру, рекордную для линейки автономность и мощный процессор, а также была признана лучшей в отрасли для съемки видео.