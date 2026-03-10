Врач Миронов объяснил, как отличить усталость от упадка сил

Тотальный упадок сил часто ошибочно списывают на весенний авитаминоз, но это может быть опасно. Об этом РИАМО сообщил врач Евгений Миронов.
Специалист пояснил, что сезонная усталость обычно проходит после полноценного отдыха. Если же человек просыпается уже разбитым, а кофе бодрит лишь на полчаса, причина может крыться в нарушениях на клеточном или гормональном уровне.
По словам Миронова, при железодефиците организм испытывает кислородное голодание. Маркерами этого состояния являются одышка и тахикардия при минимальной нагрузке, извращение обоняния, желание грызть лед, бледность кожи, истончение и выпадение волос.
Дефицит витамина В12 поражает нервную систему. Его специфические симптомы включают покалывание и онемение в пальцах, ощущение тумана в голове, провалы в памяти, шаткость походки, а также ярко-малиновый и болезненный язык.
При гипотиреозе, или снижении функции щитовидной железы, замедляется метаболизм. Человек постоянно мерзнет, беспричинно набирает вес при отсутствии аппетита, по утрам сталкивается с сильными отеками лица, кожа становится аномально сухой, пульс замедляется и появляется глубокая апатия.
Миронов подчеркнул, что такие состояния не лечатся прогулками или витаминными комплексами. Он призвал не глушить слабость энергетиками, а сдать анализы крови на ферритин, уровень В12 и гормон ТТГ, чтобы выявить истинную причину недомогания.
Ранее врач Сергей Литков объяснил, почему нельзя пить антидепрессанты при любой хандре.