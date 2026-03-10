Глава Минэнерго США Райт удалил пост о сопровождении танкера в Ормузском проливе

Глава Минэнерго США Крис Райт удалил пост в соцсети X о якобы успешной проводке танкера через Ормузский пролив во время конфликта с Ираном.
Пост о проводке танкера американскими военными исчез со страницы министра через полчаса после публикации. В тексте сообщения, которое было удалено, говорилось, что США завершили успешную операцию по проводу танкера через Ормузский пролив. Также Райт в своем посте выражал надежду, что подобных примеров станет больше.
Напомним, конфликт остановил судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Страховщики повышают премии и пересматривают покрытие из-за роста угроз безопасности. Это усложняет жизнь поставщикам, следовательно, цены на нефть ползут вверх. Президент США Дональд Трамп призвал не волноваться в отношении этого явления, заявив, что высокая стоимость якобы была ожидаема.