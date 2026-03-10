Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Детской областной больнице в Калининграде отремонтируют онкологическое отделение

Специалисты начнут с подготовки проектно-сметной документации.

В Детской областной больнице в Калининграде отремонтируют онкологическое отделение. Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«Занимаемся обновлением нашей Детской областной больницы. Приведём в порядок онкологическое отделение на 30 мест. Ему давно требовался серьёзный ремонт. Не так давно заходил проведать ребят», — сообщил глава региона.

Бесрпозванных рассказал, что сначала подготовят проектно-сметную документацию. «Подписал необходимое распоряжение, чтобы специалисты могли начать работу, выходить на торги. После этого перейдём уже к самой реконструкции», — сообщил губернатор.

В 2025 году специалисты Детской областной больницы оказали помощь 18 740 людям в условиях стационара. Кроме того, врачи провели более пяти тысяч операций, среди которых 137 высокотехнологичных.