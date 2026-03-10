В Детской областной больнице в Калининграде отремонтируют онкологическое отделение. Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«Занимаемся обновлением нашей Детской областной больницы. Приведём в порядок онкологическое отделение на 30 мест. Ему давно требовался серьёзный ремонт. Не так давно заходил проведать ребят», — сообщил глава региона.
Бесрпозванных рассказал, что сначала подготовят проектно-сметную документацию. «Подписал необходимое распоряжение, чтобы специалисты могли начать работу, выходить на торги. После этого перейдём уже к самой реконструкции», — сообщил губернатор.
В 2025 году специалисты Детской областной больницы оказали помощь 18 740 людям в условиях стационара. Кроме того, врачи провели более пяти тысяч операций, среди которых 137 высокотехнологичных.