Татьяна Буланова объявила о переносе своего концерта: в чем причина

Концерт российской эстрадной певицы Татьяны Булановой, который был запланирован на 26 марта, перенесли на следующий год. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале артистки.
«Концерт запланированный на 26 марта 2026 года в Live Арена переносится по техническим причинам на 6 марта 2027 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все ранее приобретенные билеты останутся действительными на новую дату и не будут требовать обмена для посещения мероприятия в следующем году. Поклонников также предупредили, что возврат билетов можно будет произвести по месту их приобретения. Более подробно о причинах переноса концерта Буланова распространяться не стала.
Ранее KP.RU сообщал, что российская певица Лариса Долина перенесла концерт в подмосковной Коломне, который должен был пройти 11 марта. В команде артистки подтвердили смену даты мероприятия и сообщили, что решение было принято по техническим причинам.