В Петербурге стартовал новый этап реставрации Петропавловской крепости

Специалисты восстановят гранитные стены и укрепят фундамент.

Источник: Комсомольская правда

В Петропавловской крепости стартовал новый этап реставрации. Ранее, специалисты обнаружили на многих участках стены трещины в гранитных блоках, которые могли привести к их обрушению. Теперь реставраторы укрепляют фундамент бастионов, башенок и других элементов крепости. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

— Реставраторы работают над гранитными фасадами, восстанавливают утраченные элементы, заменяют кровлю, возвращают исторический коричневый цвет окнам и устраняют другие повреждения. Работы включают не только поверхностные, но и внутренние мероприятия — под плитами также проводятся необходимые реставрационные работы, — рассказывает агентство.

Реставрация фасадов началась три года назад, и за это время были обновлены Екатерининская куртина, Иоанновский равелин, Трубецкой и Государев бастионы, а также часть Нарышкина бастиона. Планируется, что некоторые следы времени, например, выбоины от вражеских снарядов времен Великой Отечественной войны, будут оставлены на граните.

Завершить работы и представить результаты горожанам и туристам планируется в конце 2026 года.