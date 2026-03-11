В Петербурге стартовал новый этап реставрации Петропавловской крепости

Реставрация фасадов началась три года назад, и за это время были обновлены Екатерининская куртина, Иоанновский равелин, Трубецкой и Государев бастионы, а также часть Нарышкина бастиона. Планируется, что некоторые следы времени, например, выбоины от вражеских снарядов времен Великой Отечественной войны, будут оставлены на граните.