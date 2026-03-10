Forbes: Рекордные 155 россиян вошли в список богатейших бизнесменов мира

Количество российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло нового исторического рекорда. В список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян, в то время как в 2025 году в перечне присутствовали 146 человек, что тоже стало рекордом.
По данным журналистов, общее состояние богатейших россиян за год также показало исторический максимум: 696,5 миллиарда долларов. Лидером списка среди российских бизнесменов стал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние за год возросло до рекордных для россиян 37 миллиардов долларов. Причиной стал стремительный рост цен на золото и, соответственно, оценки его компании Nordgold.
За Мордашовым в рейтинге расположился президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с капиталом в размере 29,7 миллиарда долларов. Третью позицию в списке занял основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, капитал которого оценивают в 29,5 миллиарда долларов, передает журнал.
6 марта СМИ сообщили, что за прошедший год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров, благодаря чему их общее количество достигло 105 человек.