Народные средства для волос опасны: и вот почему

Врачи предупреждают: популярные у многих домашние маски и ополаскиватели для волос могут не только не помочь, но и серьезно навредить здоровью. Часто люди ошибочно считают, что натуральные ингредиенты абсолютно безопасны, забывая о правилах их применения и возможной аллергии. Подробностями поделилась трихолог и дерматовенеролог Татьяна Гончарова в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист пояснила, что уверенность в безвредности всего натурального оправдана лишь в двух случаях. Во-первых, человек должен точно знать об отсутствии у него аллергической реакции на компоненты. Во-вторых, необходимо неукоснительно соблюдать рецептуру и время выдержки средства.
Особую тревогу у врачей вызывают распространенные рецепты для роста волос. Как отметила Татьяна Гончарова, такие ингредиенты, как горчица, луковый сок или настойка жгучего перца, способны вызвать сильнейший химический ожог кожи головы. Риск особенно велик при ошибке в дозировке или если передержать состав дольше положенного.
При этом врач-трансфузиолог Станислав Работинский рассказал, что с 2026 года россияне могут бесплатно сдать анализ на ферритин. Именно его дефицит вызывает усталость и ломкость волос. Его слова приводит Life.ru.