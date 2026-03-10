Народные средства для волос опасны: и вот почему

Врачи предупреждают: популярные у многих домашние маски и ополаскиватели для волос могут не только не помочь, но и серьезно навредить здоровью. Часто люди ошибочно считают, что натуральные ингредиенты абсолютно безопасны, забывая о правилах их применения и возможной аллергии. Подробностями поделилась трихолог и дерматовенеролог Татьяна Гончарова в беседе с «Газетой.Ru».