Стоимость посевной в Башкирии выросла более чем в пять раз

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на заседании комитета Курултая озвучил стоимость предстоящей посевной кампании. В 2026 году на весенне-полевые работы потребуется 32,3 миллиарда рублей — значительно больше, чем несколько лет назад (в 2018-м было 6 миллиардов).
По словам министра, речь идет только об операционных расходах, без учета амортизации. Для покрытия затрат аграриям необходимо 17,5 миллиарда кредитных средств — на 13% больше, чем в прошлом году.
При этом господдержка сократится: на посевную выделят 1,4 миллиарда рублей, что в 1,7 раза меньше прошлогодних 2,5 миллиарда. Общий объем бюджетной помощи сельскому хозяйству в этом году составит 4 миллиарда. Фазрахманов признал, что это приведет к росту себестоимости продукции, особенно в небольших хозяйствах.
Выручка от продажи продукции растениеводства ожидается на уровне 9,4 миллиарда (+20,3%), авансирование от переработчиков — 4 миллиарда (+14,3%).
Минсельхоз России одобрил 213 заявок на льготные краткосрочные кредиты на сумму 13 миллиардов рублей. Лимит субсидий для республики снижен на 19,2% — до 772 миллионов. Эти средства направят на возмещение банковской процентной ставки.
На посевную аграриям потребуется 40 тысяч тонн дизтоплива. Сейчас запасы составляют 16 тысяч тонн. Несмотря на колебания мирового рынка, цены на горючее для сельхозпроизводителей остаются стабильными, заверил Фазрахманов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.