Стоимость посевной в Башкирии выросла более чем в пять раз

При этом господдержка сократится: на посевную выделят 1,4 миллиарда рублей, что в 1,7 раза меньше прошлогодних 2,5 миллиарда. Общий объем бюджетной помощи сельскому хозяйству в этом году составит 4 миллиарда. Фазрахманов признал, что это приведет к росту себестоимости продукции, особенно в небольших хозяйствах.