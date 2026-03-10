Ричмонд
В Ростовской области начали подкормку озимых минеральными удобрениями

Удобрят почти в 2,8 млн га: донские аграрии приступили к подкормке озимых культур.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии Ростовской области приступили к подкормке озимых культур, работы проведут на общей площади почти в 2,8 млн га. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

На данный момент удобрения уже внесены на 402 тысячах га, это 14% от всех засеянных площадей. Чаще всего аграрии используют поверхностную подкормку, на нее приходится около 75% всех работ. Также применяют прикорневой и внекорневой способы.

Для весенних работ хозяйствам нужно почти 192 тысячи тонн удобрений. Сейчас обеспеченность составляет 60%, закупки продолжаются. При этом аммиачной селитры, главного удобрения для озимых, заготовили даже с запасом — 105% от потребности.

Благодаря снежной зиме и осадкам начала года влаги в почве сейчас больше, чем в прошлом году. Средний запас продуктивной влаги в пахотном слое достиг 43 мм.

Параллельно донские аграрии готовятся к весеннему севу. Яровыми культурами предстоит засеять около 1,9 млн га. Семян зерновых уже заготовили 89% от плана (более 110 тысяч тонн), и все они отечественного производства.

Сев начнут с гороха, затем наступит очередь ячменя и яровой пшеницы. Пропашные культуры высеваются в прогретую почву, ближе к середине апреля. В некоторых районах сев кукурузы ведется в начале мая.

