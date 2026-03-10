Опухоль, выдавившую с мест органы в теле волгоградки, удалили медики

Специалисты областного онкодиспансера спасли жизнь пациентки, ювелирно удавив огромную опухоль, которая начала выдавливать внутренние органы с их мест расположения в организме. Подробностями уникальной операции поделились в Облкомздраве Волгоградской области.
Женщина долгое время жаловалась на тупые боли в районе поясницы и тяжесть в животе, пока процедура компьютерной томографии с контрастом не показала новообразование на правой почке. Опухоль разрослась так, что начала вытеснять со своих мест печень и другие органы, сдвинув их на левую сторону брюшной полости.
С помощью оперативного вмешательства медики удалили новообразование вместе с почкой, которая потеряла свои функции. А последующее исследование показало, что это было светлоклеточная карцинома, которая несмотря на свои размеры не прорастала в окружающие органы, а только вытесняла их. Пациентку выписали под наблюдение врачей поликлиники уже на 8-й день после операции.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о том, как медики региона спасли жизнь подданного Турции, у которого обнаружился острый инфаркт.