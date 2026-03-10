Опухоль, выдавившую с мест органы в теле волгоградки, удалили медики

С помощью оперативного вмешательства медики удалили новообразование вместе с почкой, которая потеряла свои функции. А последующее исследование показало, что это было светлоклеточная карцинома, которая несмотря на свои размеры не прорастала в окружающие органы, а только вытесняла их. Пациентку выписали под наблюдение врачей поликлиники уже на 8-й день после операции.