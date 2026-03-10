Тренер по воздушной гимнастике рассказала, как просыпаться бодрой и счастливой

— Я никогда не ставила себе цели учить, мне нравились математика и информатика. А потом я пришла в зал, увидела спускающиеся с потолка атласные полотна и девушек, которые легко исполняли на них сложные акробатические трюки… И все! В 2009 году направление «воздушная гимнастика» не было столь популярно среди «простых смертных». На тот момент это была территория исключительно цирковых артистов. Ирина решила рискнуть и попробовать себя. Поначалу тренировалась два-три раза в неделю.