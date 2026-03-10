Тренер по воздушной гимнастике рассказала, как просыпаться бодрой и счастливой

Тренер по воздушной гимнастике, постановщик номеров для фестивалей и соревнований Ирина Щербакова знает, как просыпаться счастливой и радоваться каждому дню. Она рассказала «Вечерней Москве», что утро надо начинать с улыбки.
Точеная фигурка, большие глаза, пышные волосы — Ирина Щербакова могла стать популярной актрисой или моделью, но выбрала путь тренера.
— Я никогда не ставила себе цели учить, мне нравились математика и информатика. А потом я пришла в зал, увидела спускающиеся с потолка атласные полотна и девушек, которые легко исполняли на них сложные акробатические трюки… И все! В 2009 году направление «воздушная гимнастика» не было столь популярно среди «простых смертных». На тот момент это была территория исключительно цирковых артистов. Ирина решила рискнуть и попробовать себя. Поначалу тренировалась два-три раза в неделю.
— Обожаю полотна за их мягкость, нежность и легкость, — признается тренер. — Было непросто, я училась терпению. Если что-то не получается с первого раза, нужно пробовать еще. А потом еще. Если больно, нужно потерпеть и привыкнуть. Тело привыкает ко всему, но для этого нужно время. С каждым днем сил становится больше, затраченные усилия вознаграждаются! Главное — не сдаваться и верить, что все получится!
Чемпионаты, фестивали, соревнования стали обыденностью для начинающей гимнастки. А затем к ней все чаще стали обращаться с просьбой обучить мастерству. Ирина решила учить профессионально, прошла курсы и стала преподавать.
— Я восхищаюсь прогрессом учеников, их смелостью и упорством. Я не просто верю, — я знаю, что покорить воздух может каждый, нужно лишь вдохновение и немножечко терпения — прогресс не заставит ждать! Главное — терпение, положительный настрой и регулярность тренировок, — смеется Ирина.
Секрет ее жизнелюбия прост — плохое настроение нужно «затренировать» в спортзале. Полная концентрация на выполнении упражнений избавляет голову от плохих мыслей.
— В воздушной акробатике почти нет места монотонности, каждый элемент — отдельная история, в которой задействованы тело и мозг! Ведь попробуй запомни эти связки и намотки! Танец на полотнах дает возможность выразить себя, эмоции. Еще один плюс: тело становится сильным, выносливым, гибким, — говорит она.
Занятия на воздушных полотнах укрепляют мышцы, улучшают гибкость. Кстати, подчеркивает тренер, растяжение мышц происходит под весом собственного тела, что обеспечивает более глубокую проработку. Кроме того, идет развитие координации и баланса, а поддерживаемый полотном вес тела снижает нагрузку на суставы, что делает упражнения более безопасными. Сегодня студии воздушной гимнастики есть в каждом округе Москвы, главное — прийти на тренировку, а уж под присмотром надежного тренера «покорить воздух» получится у каждого.
ДОСЬЕ.
Ирина Щербакова родилась в подмосковном городе Красногорске в 1992 году. После школы поступила и успешно окончила Московский инженерно-физический институт по направлению «математика, информационные науки и технологии». В 2005-мначала работать по специальности, в разработке ИТ-систем. А в 2009 году увлеклась спортом, начала участвовать в многочисленных турнирах. В 2012 году выучилась на инструктора групповых программ, начала преподавать направление «воздушные полотна». Также развивалась в таких направлениях, как хип-хоп, джаз-модерн, классическая хореография и других.