Психотерапевт назвала причину угасания интереса к дню рождения после 30 лет: эта черта — важный маркер

Если за неделю до дня рождения опускаются руки и хочется сбежать от всех, это не просто плохое настроение. Психотерапевт Екатерина Макарова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что внезапная неприязнь к торжеству становится маркером того, как человек обращается с собственной жизнью и оценивает свои достижения.
По словам специалиста, после 30 лет отношение к дню рождения действительно претерпевает серьезные изменения. Ощущение беззаботности и радость от подарков уходят на второй план, уступая место внутренней оценке собственных успехов и тому, соответствуют ли они ожиданиям окружающих и общества в целом.
При этом люди часто даже не догадываются, что эти ожидания на самом деле им не принадлежат. Макарова пояснила, что каждый живет с внутренними представлениями о том, каким нужно быть к определенному возрасту, и эти установки часто остаются неосознанными.
Психотерапевт привела пример: человеку может исполниться 40 лет, и он будет прекрасно себя чувствовать, живя лучшую версию своей жизни. Однако в глубине души может сохраниться детское восприятие, сформированное при взгляде на взрослых, которые казались «старыми», и это представление остается с ним на долгие годы.
