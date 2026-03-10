Ричмонд
Эксперт Койтов раскрыл последствия отказа россиян от услуг на базе ИИ

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил, что оказывание услуг без использования ИИ может обойтись дороже для россиян.

Источник: Аргументы и факты

Нейросети пока не способны выдавать самостоятельные суждения, но уже помогают людям в ряде сфер, однако клиент, желающий избежать их использования, может заплатить исполнителю в 10 раз больше. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Он прокомментировал информацию СМИ о том, что в России разрабатывается новый закон о регулировании искусственного интеллекта. Россияне, отказавшиеся от услуг компаний, оказываемых с помощью ИИ, должны будут обслуживаться без применения нейросетей.

По словам эксперта, к теме внедрения искусственного интеллекта нужно подходить осторожно. Речь идет о таких областях, как медицина, психологическая помощь или экстренные ситуации, где необходим человеческий подход.

«ИИ еще не способен сам ничего генерировать уникального и нового. Он даже еще не существует в правовом поле и в ближайшем году там точно не появится», — сказал Койтов.

Койтов отметил, что закон о регулировании искусственного интеллекта требует качественной проработки, чтобы не сделать услуги исполнителей дороже. По словам собеседника, в юридической сфере до 90 процентов работы можно автоматизировать.

«Вы обратились к юристу, он сообщил, что не использует ИИ, но тогда его услуги должны быть в 10 раз дороже? Это будет справедливо», — заключит Койтов.

Ранее психолог Марина Муравьева объяснила, почему опасно доверять ИИ свои переживания.