Эксперт Койтов раскрыл последствия отказа россиян от услуг на базе ИИ

Нейросети пока не способны выдавать самостоятельные суждения, но уже помогают людям в ряде сфер, однако клиент, желающий избежать их использования, может заплатить исполнителю в 10 раз больше. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Он прокомментировал информацию СМИ о том, что в России разрабатывается новый закон о регулировании искусственного интеллекта. Россияне, отказавшиеся от услуг компаний, оказываемых с помощью ИИ, должны будут обслуживаться без применения нейросетей.
По словам эксперта, к теме внедрения искусственного интеллекта нужно подходить осторожно. Речь идет о таких областях, как медицина, психологическая помощь или экстренные ситуации, где необходим человеческий подход.
«ИИ еще не способен сам ничего генерировать уникального и нового. Он даже еще не существует в правовом поле и в ближайшем году там точно не появится», — сказал Койтов.
Койтов отметил, что закон о регулировании искусственного интеллекта требует качественной проработки, чтобы не сделать услуги исполнителей дороже. По словам собеседника, в юридической сфере до 90 процентов работы можно автоматизировать.
«Вы обратились к юристу, он сообщил, что не использует ИИ, но тогда его услуги должны быть в 10 раз дороже? Это будет справедливо», — заключит Койтов.
Ранее психолог Марина Муравьева объяснила, почему опасно доверять ИИ свои переживания.