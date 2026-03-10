Житель Казани побил свой же рекорд, слепив 15-метрового снеговика-великана

А в Екатеринбурге заметили снежные скульптуры в форме фаллоса: одна появилась на улице Бакинских Комиссаров, другая — в Заречном микрорайоне. Массовая лепка таких скульптур началась в 2023 году после флешмоба студентов УрФУ, соорудивших в сквере физиологически точный пенис в человеческий рост, и тренд распространился на другие регионы. Коммунальные службы регулярно сносят объекты под предлогом обычной уборки, но каждую зиму они появляются вновь.