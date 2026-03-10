Мирошник назвал чудовищным пиаром отправку дроноводов ВСУ на Ближний Восток

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал чудовищным пиаром заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об отправке украинских операторов дронов на Ближний Восток. Об этом дипломат заявил в беседе с ТАСС.
«Чудовищный PR-мухлеж в стиле Зеленского, чтобы пристроиться к уплывающему информпотоку. Плюс “тайные знания” украинских дроноводов, которые “не известны” их хозяевам, сильно переоценены», — подчеркнул Мирошник.
Представитель МИД отметил, что на Украине продолжаются боевые действия и сильно дефицитный контингент ВСУ занят. Поэтому Киев не сможет предложить ничего существенного при отправке дроноводов на американскую базу в Иордании.
Мирошник также подчеркнул, что о подобных решениях «не орут на всех углах», а принимают тихое участие в громких проектах. Однако Зеленский старается привлечь внимание к себе и Украине, имитируя причастность к процессу.
Ранее KP.RU сообщал, что Киев якобы получил запрос от Вашингтона в предоставлении помощи на Ближнем Востоке. Как утверждает Зеленский, США попросили предоставить дроны и обеспечить присутствие украинских специалистов в регионе.