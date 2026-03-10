СМИ: Рост тарифов ЖКХ установил рекорд в России

В России рост тарифов ЖКХ стал рекордным за 16 лет: согласно информации Росстата, в январе они возросли на 15 процентов год к году. При этом в Мордовии, Кемеровской области и Пермском крае платежи увеличились более чем на 20 процентов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил «МК».