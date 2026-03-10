CBS: США заявили, что Иран начал минировать Ормузский пролив

Американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил телеканал CBS News.