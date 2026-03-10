CBS: США заявили, что Иран начал минировать Ормузский пролив

Американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил телеканал CBS News.
— Хотя точные запасы мин у Ирана неизвестны, по различным оценкам за последние годы, они могут составлять примерно от 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства, — говорится в материале.
Ранее центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.
Армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. В районе поселения Хиям бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы.
Иранские военные, в свою очередь, предложили любой европейской или арабской стране сделку: республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов.