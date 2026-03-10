Командир подразделения «Юмат» рассказал, как зачищали опорный пункт ВСУ под городом Гуляйполе

Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работать в зоне СВО. В этот раз он встретился с командиром группы мотострелкового подразделения с позывным «Юмат», который служит в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде.
Командир подразделения «Юмат» сражается в составе группировки «Восток» на запорожском направлении. Боец находится на передовой с 2022 года.
Несколько дней назад его вместе с подразделением отправили на зачистку опорного пункта ВСУ под городом Гуляйполе. Противник успел основательно там окопаться. На выполнение задачи ушло несколько суток. Бойцы находились под постоянным напряжением — каждый шаг мог стать последним. Приходилось передвигаться максимально скрытно, используя рельеф местности и погодные условия.
— В основном, конечно, погода мешала: то снег, то дождь, то туман, — рассказывает корреспонденту «Вечерней Москвы» «Юмат». — Но и враг не мог использовать FPV-дроны для разведки местности. Мы этим воспользовались и зашли в тыл. Враг отказался сдаваться, и впоследствии мы его ликвидировали.
Через время ВСУ «очнулись» и поняли, что потеряли опорный пункт.
— Нас пыталась штурмовать одна рота ВСУ. Они нам кричали: «Сдавайтесь, нас больше!». Но мы оперативно вызвали помощь, и прилетели наши «птички». Там, у лесополосы, где враг пытался нас штурмовать, он, в общем-то, и остался, — вспоминает боец.
В начале 2026 года подразделение, где служит «Юмат», взяло в плен десять военнослужащих ВСУ.
— Пошли по центральному окопу. На входе была вражеская противопехотная осколочная мина. Ее обезвредили, — рассказывает «Юмат». — Мы с товарищем «Тигром» повернули, уткнулись в дверь блиндажа, услышали голоса. Я закинул туда гранату, оттуда открыли по нам ответный огонь. Завязался бой, у нас стали заканчиваться патроны. Я принял решение: надо идти на какой-то компромисс, потому что опорник большой, укрепленный, у врага много вооружения. А мы уже почти «голые».
Пошли на хитрость. «Юмат» стал призывать противника сдаться, уверяя, что опорный пункт окружен. После долгих переговоров украинские боевики все-таки сдались. Когда «Юмат» спустился в блиндаж, на полу лежала груда сложенного оружия. Первой группой штурмовики вывели на российские позиции шестерых пленных солдат, следом доставили двух раненых и двух офицеров.
КСТАТИ.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ потеряли на запорожском направлении около 300 военнослужащих. Враг теряет личный состав в районах населенных пунктов Комсомольское, Воздвижевка Запорожской области, Старокасьяновское, Добропасово и Кривобоково Днепропетровской области.