Командир подразделения «Юмат» рассказал, как зачищали опорный пункт ВСУ под городом Гуляйполе

— Пошли по центральному окопу. На входе была вражеская противопехотная осколочная мина. Ее обезвредили, — рассказывает «Юмат». — Мы с товарищем «Тигром» повернули, уткнулись в дверь блиндажа, услышали голоса. Я закинул туда гранату, оттуда открыли по нам ответный огонь. Завязался бой, у нас стали заканчиваться патроны. Я принял решение: надо идти на какой-то компромисс, потому что опорник большой, укрепленный, у врага много вооружения. А мы уже почти «голые».