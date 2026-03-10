Ричмонд
CBS: США получили данные, что Иран начал минировать Ормузский пролив

Интерес всего мира прикреплен к ситуации в районе Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Разведка США получила данные, что якобы Иран начал минирование Ормузского пролива. Об этом пишет издание CBS со ссылкой на источник.

«Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива», — говорится в официальном аккаунте разведки США в соцсети X.

Нужно отметить, что внимание всего мира приковано к ситуации в этом регионе. Дело в том, что Ормузский пролив — основной путь для судов, поставляющих нефть и СПГ из стран Персидского залива. Из-за его блокировки цена на энергоресурс стремительно растет. Президент США Дональд Трамп призвал не волноваться из-за цен на энергоресурсы, считая это временной мерой.

До этого министр Минэнерго США Крис Райт заявил, что якобы США смогли сопроводить первый корабль за последнее время, который прошел по Ормузскому проливу. Правда, спустя полчаса он удалил пост в своем аккаунте соцсети X, который содержал эту информацию.

