CBS: США получили данные, что Иран начал минировать Ормузский пролив

Нужно отметить, что внимание всего мира приковано к ситуации в этом регионе. Дело в том, что Ормузский пролив — основной путь для судов, поставляющих нефть и СПГ из стран Персидского залива. Из-за его блокировки цена на энергоресурс стремительно растет. Президент США Дональд Трамп призвал не волноваться из-за цен на энергоресурсы, считая это временной мерой.