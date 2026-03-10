Вечерний @Калининград: ФКР, СНТ, бензин, рыба мечты и школа имени рэпера

Калининградская школа № 29 во вторник стала «звездой» новостных лент. Поводом послужила, вероятно, детская шалость — образовательное учреждение «переименовали», присвоив ему имя американского рэпера Плейбоя Карти. Взрослые шутку не оценили и пожаловались в горадминистрацию, а та, в свою очередь, в Роскомнадзор. Как отметили в мэрии, администрация школы ранее уже направляла в ведомство информацию об аналогичной проблеме. Из ответа следовало, что разработчиком поискового ресурса Google является американская многонациональная технологическая компания. Изменить опубликованную информацию на территории Российской Федерации невозможно. При этом на момент публикации материала название учреждения отображалось корректно.