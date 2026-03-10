Авиакомпания S7 Airlines завершает перевозку россиян из ОАЭ

Всех оставшихся пассажиров направят рейсом S7 5786 из международного аэропорта Дубая в Новосибирск в среду, 11 марта, в 15:15 по местному времени. Он также произведет техническую посадку в Самарканде для дозаправки. Пассажиров этого рейса с оформленными билетами из Дубая в Москву доставят в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска после прибытия, передает агентство городских новостей «Москва».