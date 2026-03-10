Авиакомпания S7 Airlines завершает перевозку россиян из ОАЭ

Авиакомпания S7 Airlines завершает перевозку российских пассажиров, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, и корректирует расписание рейсов из Дубая. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в ее пресс-службе.
— 10 марта запланировано выполнение рейса S7 3774 Дубай (DWC) — Москва (DME), вылет в 22:20 по местному времени. Рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (DWC) с технической посадкой в Анталье, — говорится в сообщении.
Кроме того, рейс S7 5786, который в этот же день вылетел из Дубая в Новосибирск, успешно сел в Самарканде и продолжит полет после дозаправки.
Всех оставшихся пассажиров направят рейсом S7 5786 из международного аэропорта Дубая в Новосибирск в среду, 11 марта, в 15:15 по местному времени. Он также произведет техническую посадку в Самарканде для дозаправки. Пассажиров этого рейса с оформленными билетами из Дубая в Москву доставят в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска после прибытия, передает агентство городских новостей «Москва».
Также 11 марта авиакомпания «Аэрофлот» выполнит два завершающих рейса из ОАЭ и приостановит полеты в эту страну. Всего с 3 марта перевозчик вывез 8,7 тысячи пассажиров из Дубая и Абу-Даби, выполнив 24 рейса.