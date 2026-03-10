Дизайнер Боровская назвала ошибки при самостоятельном создании интерьера

По словам эксперта, многие начинают ремонт без четкого плана, замеров и продуманной концепции. Это приводит к появлению хаотичного пространства без единой стилистики. Также часто отсутствует логичное зонирование, комната либо излишне раздроблена, либо не разделена на функциональные зоны вовсе. Еще одна распространенная проблема — расстановка мебели строго по периметру.