Дизайнер Боровская назвала ошибки при самостоятельном создании интерьера

Создание уютного интерьера самостоятельно — сложная задача, при выполнении которой люди часто допускают ошибки. О самых распространенных из них в интервью радио Sputnik рассказала дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская.
По словам эксперта, многие начинают ремонт без четкого плана, замеров и продуманной концепции. Это приводит к появлению хаотичного пространства без единой стилистики. Также часто отсутствует логичное зонирование, комната либо излишне раздроблена, либо не разделена на функциональные зоны вовсе. Еще одна распространенная проблема — расстановка мебели строго по периметру.
Боровская отметила, что дискомфорт в помещении создают недостаток розеток, из-за которого появляется паутина удлинителей, и неправильное освещение с неудачным расположением светильников. Ошибки в подборе материалов, например выбор сложного в уборке рифленого керамогранита или неверный расчет расхода без учета подрезки, ведут к лишним тратам и эстетическим промахам.
Неуютным интерьер делают перегруз мелкими деталями, создающий визуальный шум, или, наоборот, стерильная пустота без акцентов, лишающая пространство индивидуальности. Несбалансированная цветовая гамма, неумелое сочетание оттенков и перебор с контрастами также нарушают гармонию, добавила архитектор.
Дизайнер предупредила, что при самостоятельном ремонте нельзя игнорировать инженерные коммуникации. Зашивание труб без ревизионных люков или монтаж мебели без закладных чреваты серьезными проблемами. Кроме того, важно учитывать масштаб: громоздкие предметы в маленькой комнате или слишком мелкая мебель в просторном помещении нарушают баланс интерьера, заключила Боровская.
