Киев нанёс ракетный удар по Брянску: 6 погибших и 37 раненых — губернатор

Жителей окрестных домов попросили закрыть окна из-за дыма.

Источник: Клопс.ru

ВСУ нанесли ракетный удар по Советскому району Брянска. В результате атаки 6 человек погибли, 37 — ранены. Об этом сообщили глава региона Александр Богомаз во вторник, 10 марта.

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

На месте трагедии начался пожар, жителям рекомендовали закрыть окна в помещениях и не находиться на улице.

10 января Воронеж подвергся одной из самых сильных атак украинских беспилотников с начала СВО. Повреждения получили свыше десяти многоквартирных домов, а также частные дома, гимназия и несколько административных зданий.