Катя Гордон назвала способ облегчить участь больной раком Лерчек

У Чекалиной обнаружили онкологическое заболевание. В конце февраля блогер стала мамой в четвертый раз, а теперь у нее обнаружили метастазы в легких. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.