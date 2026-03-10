Катя Гордон назвала способ облегчить участь больной раком Лерчек

Общественница и юрист Екатерина Гордон призвала смягчить меру пресечения для блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Она предложила заменить домашний арест на подписку о невыезде.
По словам эксперта, текущий статус серьезно осложняет жизнь Чекалиной. Для того, чтобы получить жизненно необходимую медицинскую помощь или посетить врача, ей приходится каждый раз проходить бюрократический путь и получать одобрение следственных органов.
Гордон убеждена, что закон позволяет проявить гуманность и изменить меру пресечения даже в ходе текущего судебного процесса, тем более что она искренне верит в невиновность своей подопечной. Юрист отметила, что отлично знакома с финансовыми делами Лерчек.
Она настаивает, что блогер не имела доступа к счетам в ОАЭ и не занималась незаконным выводом средств за рубеж, как считает обвинение. В подтверждение своей позиции юрист намерена организовать сбор подписей в поддержку Чекалиной.
— Сейчас я хочу собрать подписи в ее защиту и уже начала обращаться к разным власть имеющим людям. И думаю, что никому, следователям в том числе, не нужна история с погибшим человеком, — передает слова Гордон News.ru.
У Чекалиной обнаружили онкологическое заболевание. В конце февраля блогер стала мамой в четвертый раз, а теперь у нее обнаружили метастазы в легких. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.