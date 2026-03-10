Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катя Гордон назвала способ облегчить участь больной раком Лерчек

Общественница и юрист Екатерина Гордон призвала смягчить меру пресечения для блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Она предложила заменить домашний арест на подписку о невыезде.

Общественница и юрист Екатерина Гордон призвала смягчить меру пресечения для блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Она предложила заменить домашний арест на подписку о невыезде.

По словам эксперта, текущий статус серьезно осложняет жизнь Чекалиной. Для того, чтобы получить жизненно необходимую медицинскую помощь или посетить врача, ей приходится каждый раз проходить бюрократический путь и получать одобрение следственных органов.

Гордон убеждена, что закон позволяет проявить гуманность и изменить меру пресечения даже в ходе текущего судебного процесса, тем более что она искренне верит в невиновность своей подопечной. Юрист отметила, что отлично знакома с финансовыми делами Лерчек.

Она настаивает, что блогер не имела доступа к счетам в ОАЭ и не занималась незаконным выводом средств за рубеж, как считает обвинение. В подтверждение своей позиции юрист намерена организовать сбор подписей в поддержку Чекалиной.

— Сейчас я хочу собрать подписи в ее защиту и уже начала обращаться к разным власть имеющим людям. И думаю, что никому, следователям в том числе, не нужна история с погибшим человеком, — передает слова Гордон News.ru.

У Чекалиной обнаружили онкологическое заболевание. В конце февраля блогер стала мамой в четвертый раз, а теперь у нее обнаружили метастазы в легких. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше