Массовое отравление детей хлором в Башкирии: Бастрыкин потребовал доклад

Инцидент произошел в одном из городских бассейнов: несколько детей отравились парами хлора во время посещения сауны вместе с родителями. В больницу с признаками токсического поражения доставлены девять несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».