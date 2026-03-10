Ричмонд
Массовое отравление детей хлором в Башкирии: Бастрыкин потребовал доклад

Бастрыкин потребовал доклад об отравлении детей хлором в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в Стерлитамаке. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел в одном из городских бассейнов: несколько детей отравились парами хлора во время посещения сауны вместе с родителями. В больницу с признаками токсического поражения доставлены девять несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава СКР поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

