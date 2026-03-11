Жители Петербурга стали болеть гриппом и ОРВИ с начала весны чаще на 5 процентов

В первую неделю весны в Петербурге отмечают рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) почти на 5 процентов. Петербуржцы продолжают заболевать ОРВИ, гриппом и не только. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного Межрегионального управления Роспотребнадзора, эпидемические пороги пока не превышены. По данным ведомства, на грипп приходится только 2 процента случаев заболеваний.