Жители Петербурга стали болеть гриппом и ОРВИ с начала весны чаще на 5 процентов

В первую неделю весны в Петербурге отмечают рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) почти на 5 процентов. Петербуржцы продолжают заболевать ОРВИ, гриппом и не только. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного Межрегионального управления Роспотребнадзора, эпидемические пороги пока не превышены. По данным ведомства, на грипп приходится только 2 процента случаев заболеваний.
— В Ленинградской области также зафиксирован рост заболеваемости ОРИ и гриппом на 20,4 процента по сравнению с предыдущей неделей, при этом эпидемические пороги также не превышены, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Среди возбудителей ОРИ в обоих регионах преобладают SARS-CoV-2, респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), метапневмовирус, сезонные коронавирусы и риновирусы.
Напомним, ранее более полтысячи школьных классов в Петербурге отправили на карантин из-за ОРВИ и гриппа.