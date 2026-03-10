«Запихнулся вместе со мной»: Самойлова впервые прокомментировала инцидент с Мбаппе в Париже

Обстановку у выхода из отеля блогер описала как «сумасшедший дом». Она пояснила, что фотографы вели себя крайне агрессивно, окружив её со всех сторон и не давая возможности сделать и шага. В этой суматохе Самойлова почувствовала толчок сбоку, но сначала не поняла, что произошло, так как кто-то просто пробежал мимо.