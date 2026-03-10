«Запихнулся вместе со мной»: Самойлова впервые прокомментировала инцидент с Мбаппе в Париже

Модель и блогер Оксана Самойлова впервые рассказала о неприятном инциденте в Париже с участием звездного футболиста Килиана Мбаппе. По словам знаменитости, о том, что её толкнул именно чемпион мира по футболу в составе сборной Франции, она узнала только из новостей. Подробностями случившегося Самойлова поделилась с изданием Super.
Самойлова рассказала, что инцидент произошел, когда она выходила из отеля, чтобы пойти пообедать. В этот момент у входа её окружили папарацци, которые дежурили в ожидании появления Мбаппе. Блогер уточнила, что была одета в обычный спортивный костюм, а чуть впереди неё шёл стилист.
Обстановку у выхода из отеля блогер описала как «сумасшедший дом». Она пояснила, что фотографы вели себя крайне агрессивно, окружив её со всех сторон и не давая возможности сделать и шага. В этой суматохе Самойлова почувствовала толчок сбоку, но сначала не поняла, что произошло, так как кто-то просто пробежал мимо.
Позже, увидев видео в сети, блогер спросила у своей дочери Леи, кто именно её задел. И только на следующий день из публикаций в СМИ она узнала, что этим человеком оказался Килиан Мбаппе. При этом сама Самойлова уверена, что действия футболиста были неправильными.
«Он зачем-то ещё залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной», — уточнила Самойлова.
Ранее KP.RU писал, что бракоразводный процесс Самойловой и Джигана, который длится с октября 2025 года, продолжается. Недавно она призналась, что роскошные букеты цветов ей покупал не муж, а она сама.