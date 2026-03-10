Врач Тарасова: красное мясо защищает от железодефицитной анемии

Красное мясо содержит незаменимые компоненты и при умеренном употреблении приносит пользу организму. Научно доказанные факты в защиту этого продукта в беседе с «Лентой.ру» привела кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.
По словам специалиста, мясо богато креатином, который почти исключительно встречается в продуктах животного происхождения. Также в нем содержится хорошо усваивающееся гемовое железо. Оно защищает от железодефицитной анемии.
Симптомами дефицита железа врач назвала одышку при привычной нагрузке, головные боли, затуманенность сознания и хроническую усталость. При отказе от красного мяса риск дефицита цинка может вырасти до 35 процентов, хотя этот элемент необходим для иммунитета, здоровья кожи, репродуктивной функции и роста.
Тарасова сообщила, что согласно исследованию 2025 года, средиземноморская диета с умеренным количеством постной говядины повышает разнообразие кишечной микробиоты. При этом уровень вещества TMAO, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний, снижается в 1,7−2 раза. Кроме того, наличие красного мяса в рационе ассоциируется с меньшим риском развития депрессии и ПТСР.
Здоровым взрослым до 50 лет педиатр рекомендовала употреблять 150−200 граммов красного мяса один-два раза в неделю. После 50 лет частоту советуют сократить до раза в месяц из-за возрастного снижения антиканцерогенной защиты. Спортсменам и людям, ведущим здоровый образ жизни, можно есть его до двух-трех раз в неделю.
