Врач Тарасова: красное мясо защищает от железодефицитной анемии

Здоровым взрослым до 50 лет педиатр рекомендовала употреблять 150−200 граммов красного мяса один-два раза в неделю. После 50 лет частоту советуют сократить до раза в месяц из-за возрастного снижения антиканцерогенной защиты. Спортсменам и людям, ведущим здоровый образ жизни, можно есть его до двух-трех раз в неделю.